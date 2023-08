Exposition « jeux vidéos, consoles et pixels » à la médiathèque de Mercuès Chemin de la Portette Mercuès, 28 septembre 2023, Mercuès.

Mercuès,Lot

Une exposition pour retracer l’histoire du jeu vidéo, de la console Atari à la PS4 : les inventeurs, les jeux phares mais aussi quelques définitions comme le PEGI ou les différents types de jeux. L’exposition est accompagnée d’une borne d’arcade contenant des dizaines de jeux rétro. Rejouez à Arkanoïd, Street Fighter ou encore Pacman !.

2023-09-28 fin : 2023-11-11

Médiathèque de Mercuès

Mercuès 46090 Lot Occitanie



An exhibition tracing the history of video games, from the Atari console to the PS4: inventors, flagship games and definitions such as PEGI and the different types of game. The exhibition is accompanied by an arcade cabinet containing dozens of retro games. Play Arkanoid, Street Fighter and Pacman again!

Una exposición que recorre la historia de los videojuegos, desde la consola Atari hasta la PS4: los inventores, los juegos clave y también algunas definiciones como PEGI y los diferentes tipos de juego. La exposición va acompañada de un mueble arcade con decenas de juegos retro. ¡Vuelve a jugar al Arkanoid, Street Fighter y Pacman!

Eine Ausstellung, die die Geschichte der Videospiele von der Atari-Konsole bis zur PS4 nachzeichnet: die Erfinder, die wichtigsten Spiele, aber auch einige Definitionen wie PEGI oder die verschiedenen Arten von Spielen. Die Ausstellung wird von einem Arcade-Terminal begleitet, das Dutzende von Retro-Spielen enthält. Spielen Sie wieder Arkanoid, Street Fighter oder Pacman!

