Fête du court-métrage, à Mercuès Chemin de la Portette, 16 mars 2023, Mercuès.

Du 15 au 19 mars, la fête du court-métrage est à retrouver dans le réseau des médiathèques et bibliothèques du Grand Cahors, afin de valoriser la richesse de ce genre cinématographique, avec des projections pour les petits et les grands !.

2023-03-16 à 17:00:00 ; fin : 2023-03-16 . EUR.

Chemin de la Portette Médiathèque de Mercuès

Mercuès 46090 Lot Occitanie



From March 15 to 19, the short film festival is to be found in the network of media libraries and libraries of Greater Cahors, to promote the richness of this film genre, with screenings for young and old!

Del 15 al 19 de marzo, el festival de cortometrajes se instala en la red de mediatecas y bibliotecas del Gran Cahors, con el fin de promover la riqueza de este género cinematográfico, ¡con proyecciones para grandes y pequeños!

Vom 15. bis 19. März ist das Kurzfilmfest im Netz der Mediatheken und Bibliotheken des Grand Cahors zu finden, um den Reichtum dieses Filmgenres aufzuwerten, mit Vorführungen für Groß und Klein!

