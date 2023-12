Balade botanique à la pointe du siège | RDV Découverte Chemin de la Pointe du Siège Ouistreham, 13 juin 2024, Ouistreham.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 14:00:00

fin : 2024-06-13 15:30:00

Havre de paix, invitant le promeneur, visiteur à la flânerie, le cimetière dormant de Saint-Nicolas est un refuge pour bon nombre d’espèces sauvages. Poussez la porte et laissez-vous guider par cette balade botanique et bucolique ayant pour but d’observer notre patrimoine végétal ici composé d’une végétation caractéristique des vieux murs et des décombres. Laitue des murailles, petites doradilles et géranium sauvages seront au rendez-vous.

Une balade botanique proposée par Patrick Martin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Chemin de la Pointe du Siège Parking de la pointe du siège

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer