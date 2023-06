Aquazone Chemin de la plage Montcuq-en-Quercy-Blanc, 12 juin 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Structure gonflable pour de la baignade extrême sur le plan d’eau de Montcuq : Avec la catapulte explosive, le trampoline dézingueur, la poutre sans retour, le boudin infranchissable… Pour 2023 mise en place de nouvelles structures

Conditions pour accéder à l’aquazone : avoir 6 ans minimum, savoir nager.

Une nouveauté pour 2023 une aire multi jeux pour les enfants à partir de 3 ans.(trampoline, filet Ninja,mur d’escalade…..)

Location de paddle

Location de Pédalo

Ouvert tous les jours même les jours de pluie

Sur place également, possibilité de pêcher, de randonner…

Baignade sur le plan d’eau surveillée en juillet et août; aires de pique nique et de jeux sur place..

Vendredi à 11:00:00 ; fin : . 8 EUR.

Chemin de la plage Plan d’eau de St Sernin de Montcuq

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Inflatable structure for extreme bathing : total wipe out with explosive catapult, killer trampoline, stunner pendulum, no-return plank, infernal staircase, impassable tube…

Estructura acuática hinchable de actividades extremas: la catapulta explosiva, la cama elástica de la muerte, el péndulo demoledor, la escalera infernal…

Aufblasbare Struktur für extremes Baden auf der Wasserfläche von Montcuq: Mit dem explosiven Katapult, dem Trampolin, dem Balken ohne Wiederkehr, der unüberwindlichen Blutwurst… Für 2023 Einrichtung neuer Strukturen

Bedingungen für den Zugang zur Aquazone: Mindestens 6 Jahre alt sein und schwimmen können.

Neu für 2023 ist ein Multispielplatz für Kinder ab 3 Jahren (Trampolin, Ninja-Netz, Kletterwand…..)

Vermietung von Paddelbooten

Vermietung von Pedalos

Täglich geöffnet, auch an Regentagen

Vor Ort können Sie auch angeln und wandern…

Im Juli und August wird das Baden am See überwacht; Picknick- und Spielplätze vor Ort.

