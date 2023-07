Balades naturalistes gratuites sur la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts (Fénay-Saulon-la-Rue, Saulon-la-Chapelle, Noiron-Sous-Gevrey) – ENS2023 Chemin de la Petite Fin Fénay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Fénay Balades naturalistes gratuites sur la nappe de Dijon Sud et de la Cent Fonts (Fénay-Saulon-la-Rue, Saulon-la-Chapelle, Noiron-Sous-Gevrey) – ENS2023 Chemin de la Petite Fin Fénay, 30 septembre 2023, Fénay. Fénay,Côte-d’Or .

2023-09-30 fin : 2023-09-30 13:30:00. EUR.

Chemin de la Petite Fin Parking de la Cent Fonts, à Fénay (Parcours 1) et Parking de Noiron-sous-Gevrey (Parcours 2) à Noiron-sous-Gevrey (en face du pont-aqueduc des Arvaux)

Fénay 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-03-28 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Fénay Autres Lieu Chemin de la Petite Fin Adresse Chemin de la Petite Fin Parking de la Cent Fonts, à Fénay (Parcours 1) et Parking de Noiron-sous-Gevrey (Parcours 2) à Noiron-sous-Gevrey (en face du pont-aqueduc des Arvaux) Ville Fénay Departement Côte-d'Or Lieu Ville Chemin de la Petite Fin Fénay

Chemin de la Petite Fin Fénay Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fenay/