DANSE – MON ŒUVRE COMPLÈTE Chemin de la Pascale Servian, 29 juin 2024, Servian.

Servian,Hérault

Inspiré par le poème « Le Lac » d’Alphonse Lamartine, ce voyage poétique vous précipitera dans le sensible de la danse et la fugacité de son mouvement qui suspend son vol et tous les sentiments vécus. Entre poésie et danse, ce dialogue harmonieux vous conduira à cette nature lyrique et profonde du corps. Réservation dans l’un de nos bureaux d’informations touristiques..

2024-06-29 20:00:00 fin : 2024-06-29 . .

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



Inspired by Alphonse Lamartine’s poem « Le Lac », this poetic journey will plunge you into the sensuality of dance and the fleeting nature of its movement, suspending its flight and all the feelings experienced. Between poetry and dance, this harmonious dialogue will lead you to the lyrical and profound nature of the body. Reservations at one of our tourist information offices.

Inspirado en el poema « Le Lac » de Alphonse Lamartine, este viaje poético le sumergirá en la sensualidad de la danza y la fugacidad de su movimiento, suspendiendo su vuelo y todos los sentimientos experimentados. Entre poesía y danza, este diálogo armonioso le conducirá a la naturaleza lírica y profunda del cuerpo. Las reservas pueden realizarse en una de nuestras oficinas de información turística.

Inspiriert durch das Gedicht « Le Lac » von Alphonse Lamartine, wird Sie diese poetische Reise in die Sinnlichkeit des Tanzes und die Flüchtigkeit seiner Bewegung stürzen, die ihren Flug und alle erlebten Gefühle aufhebt. Dieser harmonische Dialog zwischen Poesie und Tanz wird Sie zu dieser lyrischen und tiefen Natur des Körpers führen. Reservierung in einem unserer Touristeninformationsbüros.

