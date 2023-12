VOEUX DU MAIRE – SERVIAN Chemin de la Pascale Servian, 19 janvier 2024 19:30, Servian.

Servian,Hérault

Assistez aux voeux du Maire à la population pour la nouvelle année !.

2024-01-19 19:30:00

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



Attend the Mayor’s New Year’s greetings to the population!

¡Asista a la felicitación de Año Nuevo del alcalde al público!

Nehmen Sie an den Neujahrsgrüßen des Bürgermeisters an die Bevölkerung teil!

