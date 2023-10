DON DU SANG – SERVIAN Chemin de la Pascale Servian, 30 novembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Si vous avez entre 18 et 65 ans, prenez quelques minutes et venez donner votre sang..

2023-11-30 14:00:00 fin : 2023-11-30 19:30:00. .

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



If you are aged between 18 and 65, take a few minutes and come and give blood.

Si tiene entre 18 y 65 años, dedique unos minutos a venir a donar sangre.

Wenn Sie zwischen 18 und 65 Jahre alt sind, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und kommen Sie zur Blutspende.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE