LES FOULÉES DE LA LENE – SERVIAN Chemin de la Pascale Servian, 26 novembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Venez participez aux foulées de la lene ! Différents parcours s’offrent à vous :

– Départ 9h30 : rando pédestre de 9km et cani-rando

– Départ 10h30 : courses de 6 ou 12km.

Retrait des dossards de 8h à 9h30

Choisissez le parcours que vous préférez et lancez-vous !.

2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



Come and take part in the foulées de la lene! There are several routes to choose from:

– Start at 9:30 am: 9km hike and cani-rando

– 10:30 am: 6 or 12km races.

Bibs available from 8 to 9:30 a.m

Choose the course you prefer and go for it!

¡Ven a participar en las foulées de la lene! Hay varias rutas para elegir:

– Salida a las 9.30 h: 9 km a pie y cani-rando

– Salida a las 10.30: carreras de 6 km o 12 km.

Recogida de dorsales de 8h a 9h30

Elige el recorrido que prefieras y ¡a por ello!

Nehmen Sie an den « foulées de la lene » teil! Es stehen Ihnen verschiedene Strecken zur Verfügung:

– Start 9.30 Uhr: 9 km lange Wanderung und Cani-Rando

– Start 10:30 Uhr: Läufe von 6 oder 12 km.

Abholung der Startnummern von 8:00 bis 9:30 Uhr

Wählen Sie die Strecke, die Ihnen am besten gefällt, und legen Sie los!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE