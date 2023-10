PIÈCE DE THÉÂTRE « LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512 » – LA PARENTHÈSE Chemin de la Pascale Servian, 24 novembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Qu’est-il arrivé au brassard 512 ? Si vous voulez le savoir, rendez-vous à la salle de spectacle et venez découvrir la pièce de théâtre « La Tragédie du brassard 512 » de Yohann Métay..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



What happened to Cuff 512? If you’d like to find out, come and see the play « La Tragédie du brassard 512 » by Yohann Métay.

¿Qué fue del brazalete 512? Si quiere averiguarlo, venga al teatro a ver la obra de Yohann Métay « La Tragédie du brassard 512 ».

Was ist mit der Armbinde 512 passiert? Wenn Sie es wissen wollen, gehen Sie in den Veranstaltungssaal und sehen Sie sich das Theaterstück « Die Tragödie der Armbinde 512 » von Yohann Métay an.

