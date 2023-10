BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN – LA PARENTHÈSE Chemin de la Pascale Servian, 7 novembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Le Cercle Littéraire et Artistique en Pays de Thongue vous invite pour cette nouvelle Biennale d’Art Contemporain « Créateurs de notre temps ». Des ateliers modelage seront également mis en place pour occuper tous les petits visiteurs..

2023-11-07 14:30:00 fin : 2023-11-21 19:30:00. .

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



The Cercle Littéraire et Artistique en Pays de Thongue invites you to its new Contemporary Art Biennial « Créateurs de notre temps ». There will also be modeling workshops to keep little visitors busy.

El Cercle Littéraire et Artistique en Pays de Thongue le invita a esta nueva Bienal de Arte Contemporáneo « Creadores de nuestro tiempo ». También habrá talleres de modelado para mantener ocupados a los jóvenes visitantes.

Der Cercle Littéraire et Artistique en Pays de Thongue lädt Sie zu dieser neuen Biennale für zeitgenössische Kunst « Créateurs de notre temps » ein. Es werden auch Modellier-Workshops angeboten, um alle kleinen Besucher zu beschäftigen.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE