« SENK » DE LAURA CALU – SERVIAN Chemin de la Pascale Servian, 27 octobre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Retrouvez Laura Calu sur scène pour son nouveau spectacle « SENK » dans lequel les problèmes de son époque vont la pousser à se battre jusqu’au bout. Dans une ambiance de gladiateur, vous passerez forcément un bon moment..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie



Join Laura Calu on stage for her new show « SENK », in which the problems of her time will drive her to fight to the bitter end. In a gladiatorial atmosphere, you’re bound to have a good time.

Únete a Laura Calu en el escenario de su nuevo espectáculo « SENK », en el que los problemas de su tiempo la llevarán a luchar hasta el amargo final. En un ambiente de gladiadores, seguro que te lo pasas bien.

Erleben Sie Laura Calu auf der Bühne mit ihrer neuen Show « SENK », in der die Probleme ihrer Zeit sie dazu bringen werden, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. In einer Gladiatorenatmosphäre werden Sie garantiert eine gute Zeit verbringen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE