Lokala : Atelier été « Autour du pot (mosaïque) » Chemin de la Nasse Saint-Jean-Pied-de-Port, 19 juillet 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

La recyclerie Lokala vous propose des ateliers de récup & réemploi . Petite matériauthèque pour créatifs et curieux ! Faire ensemble à partir de matériaux de réemploi. Différentes techniques artisanales permettent de transformer vos déchets du quotidien en ressources créatives et utiles.

Atelier autour du pot (mosaïque)..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:00:00. .

Chemin de la Nasse Local Asso AVENIR

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lokala recycling center offers workshops in recycling and reuse. A small material library for the creative and curious! Making together from reused materials. Different craft techniques enable you to transform your everyday waste into creative and useful resources.

Pottery workshop (mosaic).

El centro de reciclaje Lokala ofrece diversos talleres de recuperación y reutilización. Una pequeña biblioteca de materiales para creativos y curiosos Hacer cosas juntos a partir de materiales reciclados. Se pueden utilizar diferentes técnicas artesanales para transformar tus residuos cotidianos en recursos creativos y útiles.

Taller en torno a la maceta (mosaico).

Der Recyclingladen Lokala bietet Ihnen Workshops zur Wiederverwertung und Wiederverwendung an. Eine kleine Materialbibliothek für Kreative und Neugierige! Gemeinsam aus wiederverwendeten Materialien etwas herstellen. Verschiedene handwerkliche Techniken ermöglichen es, Ihre Alltagsabfälle in kreative und nützliche Ressourcen umzuwandeln.

Workshop rund um den Topf (Mosaik).

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque