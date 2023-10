Halloween à la piscine Chemin de la Montjoie Nay, 23 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

La piscine Nayéo vous propose des stages de natation d’une semaine pendant les vacances de la Toussaint. C’est l’occasion idéale pour améliorer vos compétences aquatiques, vous amuser et rester actifs pendant les vacances !

Niveaux : initiation et intermédiaire/perfectionnement et de 6ans à 17ans.

Horaire d’activité du lundi au vendredi.

Inscriptions à partir du lundi 9 Octobre seulement par téléphone..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 09:45:00. EUR.

Chemin de la Montjoie

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Nayéo swimming pool is offering week-long swimming courses during the All Saints’ vacations. It’s the perfect opportunity to improve your aquatic skills, have fun and stay active during the vacations!

Levels: beginners and intermediate/advanced and from 6 to 17 years old.

Opening hours Monday to Friday.

Registration from Monday October 9 by phone only.

La piscina Nayéo propone cursos de natación de una semana durante las vacaciones de Todos los Santos. Es la oportunidad perfecta para mejorar sus habilidades acuáticas, divertirse y mantenerse activo durante las vacaciones

Niveles: principiante e intermedio/avanzado y de 6 a 17 años.

Horario de las actividades: de lunes a viernes.

Inscripciones a partir del lunes 9 de octubre únicamente por teléfono.

Das Nayéo-Schwimmbad bietet Ihnen während der Allerheiligenferien einwöchige Schwimmkurse an. Dies ist die ideale Gelegenheit, Ihre Wasserfertigkeiten zu verbessern, Spaß zu haben und in den Ferien aktiv zu bleiben!

Niveaus: Anfänger und Mittelstufe/Fortgeschrittene und von 6ans bis 17ans.

Aktivitätszeiten von Montag bis Freitag.

Anmeldung ab Montag, den 9. Oktober nur per Telefon.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay