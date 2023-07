Cercle de Pleine Lune Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully, 3 juillet 2023, Feuguerolles-Bully.

Feuguerolles-Bully,Calvados

La pleine lune de juillet a été initiée dans la puissance du solstice d’été.

En cercle, nous honorerons Grand Mère Lune en ce jour où la Lune est pleinement lumineuse car le Soleil l’éclaire de toute sa puissance.

Des rituels installent le sacré (fumigation et appel aux directions notamment) puis 2 voyages au tambour seront facilités selon les messages que la Pleine Lune nous adresse.

Nous visiterons ainsi les espaces à notre disposition en cette apogée de la lunaison.

Des rituels de fin clôtureront le cercle.

Vos tambours et ou hochets sont bienvenus pour les rituels de début et de fin.

Nous aurons à nouveau le bonheur de vivre ce cercle dans le tipi du parc Accrofury de Feuguerolles Bully – Chemin de la Mine.

La participation est de 25 euros, payable sur place ou par Paypal.

Pour vous inscrire, notez je participe dans l’événement et adressez moi un sms au 0607375615..

2023-07-03 19:00:00 fin : 2023-07-03 23:00:00. .

Chemin de la Mine

Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie



The July full moon was initiated in the power of the summer solstice.

In a circle, we honor Grandmother Moon on a day when the Moon is fully luminous, as the Sun illuminates it with all its power.

Rituals set the sacred tone (including fumigation and a call to the directions), then 2 drumming journeys will be facilitated according to the Full Moon’s messages to us.

In this way, we visit the spaces available to us at the height of the lunation.

Closing rituals bring the circle to a close.

Drums and rattles are welcome for the opening and closing rituals.

Once again, we’ll be delighted to hold this circle in the tepee at the Accrofury park in Feuguerolles Bully – Chemin de la Mine.

Participation is 25 euros, payable on site or by Paypal.

To register, note I’m taking part in the event and text me to 0607375615.

La luna llena de julio se inició en el poder del solsticio de verano.

En círculo, honraremos a la Gran Madre Luna en este día en que la Luna es plenamente luminosa porque el Sol la ilumina con todo su poder.

Los rituales establecerán el tono sagrado (en particular, la fumigación y la invocación de las direcciones), seguidos de 2 recorridos de tambores, en función de los mensajes que nos envíe la Luna llena.

De este modo, visitaremos los espacios de los que disponemos en el momento álgido de la lunación.

Los rituales de clausura cerrarán el círculo.

Tus tambores y sonajas son bienvenidos para los rituales de apertura y cierre.

Una vez más, tendremos el placer de celebrar este círculo en el tipi del parque Accrofury en Feuguerolles Bully – Chemin de la Mine.

La cuota es de 25 euros, a pagar en el lugar o por Paypal.

Para inscribirse, anote que participo en el evento y envíeme un mensaje de texto al 0607375615.

Der Vollmond im Juli wurde in der Kraft der Sommersonnenwende eingeleitet.

Im Kreis ehren wir die große Mutter Mond an diesem Tag, an dem der Mond voll erleuchtet ist, weil die Sonne ihn mit ihrer ganzen Kraft beleuchtet.

Rituale stellen das Heilige her (insbesondere Räucherung und Ruf nach den Richtungen), dann werden zwei Trommelreisen erleichtert, je nach den Botschaften, die der Vollmond an uns richtet.

Auf diese Weise besuchen wir die Räume, die uns auf dem Höhepunkt der Lunation zur Verfügung stehen.

Abschlussrituale schließen den Kreis ab.

Ihre Trommeln oder Rasseln sind für die Anfangs- und Schlussrituale willkommen.

Wir werden wieder das Glück haben, diesen Kreis im Tipi des Accrofury-Parks in Feuguerolles Bully – Chemin de la Mine – zu erleben.

Die Teilnahme kostet 25 Euro, zahlbar vor Ort oder per Paypal.

Um sich anzumelden, vermerke ich nehme an der Veranstaltung teil und sende mir eine SMS an 0607375615.

