LA JOURNÉE DES JARDINIERS chemin de la liquière derrière le SPAR Saint-Martin-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Martin-de-Londres LA JOURNÉE DES JARDINIERS chemin de la liquière derrière le SPAR Saint-Martin-de-Londres, 25 novembre 2023, Saint-Martin-de-Londres. Saint-Martin-de-Londres,Hérault Journée des jardiniers aux Aromatiques Pic Saint-Loup. Ateliers de jardinage, vente de plantes, stands associatifs, animation musicale, repas fermier..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

chemin de la liquière

derrière le SPAR

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



Gardeners' Day at Aromatiques Pic Saint-Loup. Gardening workshops, plant sales, association stands, musical entertainment, farm meal. Día del Jardinero en Aromatiques Pic Saint-Loup. Talleres de jardinería, venta de plantas, puestos de asociaciones, animación musical, comida en la granja. Tag der Gärtner auf der Aromatiques Pic Saint-Loup. Gartenworkshops, Pflanzenverkauf, Vereinsstände, musikalische Unterhaltung, Bauernmahlzeit.

