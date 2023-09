Dégustation de vins inédite au Moulin de Pallières Chemin de la Lanterne Les Pennes-Mirabeau, 19 octobre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les secrets du seul moulin du pays d’Aix-en-Provence en activité et productif toute l’année.

Vous pourrez visiter le moulin et des anecdotes seront comtés par le meunier et son apprenti..

2023-10-19 17:00:00 fin : 2023-10-19 19:00:00. .

Chemin de la Lanterne Le Moulin de Pallières

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the secrets of the only mill in the Aix-en-Provence region that is in operation and productive all year round.

You can visit the mill and hear anecdotes from the miller and his apprentice.

Venga a descubrir los secretos del único molino de la región de Aix-en-Provence que funciona todo el año.

Podrá visitar el molino y escuchar las anécdotas del molinero y su aprendiz.

Entdecken Sie die Geheimnisse der einzigen Mühle in der Region Aix-en-Provence, die das ganze Jahr über in Betrieb ist und produziert.

Sie können die Mühle besichtigen und der Müller und sein Lehrling erzählen Ihnen Anekdoten.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence