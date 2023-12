Surprise gonflable à la piscine de Saint-Amand-Villages Chemin de la Guinguette Saint-Amand-Villages, 20 décembre 2023 14:30, Saint-Amand-Villages.

Saint-Amand-Villages,Manche

Si vous aimez les journées d’aventure en famille ou avec vos amis, ne manquez pas notre après-midi « structure gonflable aquatique ». Venez vous amuser avec nous !

Attention ! L’accès à la structure est autorisé uniquement pour les petits et grands sachant nager !.

2023-12-20 14:30:00 fin : 2023-12-20 17:30:00. .

Chemin de la Guinguette

Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie



If you like adventure days with your family or friends, don’t miss our « inflatable aquatic structure » afternoon. Come and have fun with us!

Please note! Access to the structure is authorized only for children and adults who know how to swim!

Si te gustan los días de aventura en familia o con tus amigos, no te pierdas nuestra tarde de « estructuras acuáticas hinchables ». ¡Ven a divertirte con nosotros!

¡Atención! ¡El acceso a la estructura sólo está permitido a niños y adultos que sepan nadar!

Wenn du gerne Abenteuertage mit deiner Familie oder deinen Freunden verbringst, solltest du unseren Nachmittag « Wasser-Hüpfburg » nicht verpassen. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit uns!

Achtung! Der Zugang zur Struktur ist nur für kleine und große Personen erlaubt, die schwimmen können!

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Saint-Lô