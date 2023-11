MARCHE DE NOEL ET ANIMATIONS Chemin de la Guérivière La Haie-Fouassière, 8 décembre 2023, La Haie-Fouassière.

La Haie-Fouassière,Loire-Atlantique

Le marché de Noël se tiendra vendredi 8 décembre, de 16h à 21h, entre la rue Etienne Cassard et la place des huit vignerons..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00.

Chemin de la Guérivière

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Christmas market will be held on Friday December 8, from 4pm to 9pm, between rue Etienne Cassard and place des huit vignerons.

El mercado de Navidad se celebrará el viernes 8 de diciembre, de 16.00 a 21.00 horas, entre la calle Etienne Cassard y la plaza des huit vignerons.

Der Weihnachtsmarkt findet am Freitag, den 8. Dezember, von 16.00 bis 21.00 Uhr zwischen der Rue Etienne Cassard und dem Place des huit vignerons statt.

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire