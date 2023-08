Bain de Forêt – Sylvothérapie Chemin de la Gravière Messanges, 23 août 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Une pause relaxante et hors du temps pour se reconnecter à Soi et à la Nature… Une balade sensorielle au cœur de la forêt landaise… Un moment de bien-être pour soi-même….

2023-08-23 fin : 2023-08-23 12:00:00. EUR.

Chemin de la Gravière

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



A relaxing, timeless break to reconnect with yourself and Nature… A sensory stroll in the heart of the Landes forest… A moment of well-being for yourself…

Una pausa relajante y atemporal para reconectar con uno mismo y con la naturaleza… Un paseo sensorial en el corazón del bosque de las Landas… Un momento de bienestar para usted mismo…

Eine entspannende und zeitlose Pause, um sich wieder mit sich selbst und der Natur zu verbinden… Ein Spaziergang für die Sinne im Herzen des Landes-Waldes… Ein Moment des Wohlbefindens für sich selbst…

