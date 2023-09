JOURNEES DU PATRIMOINE 2023 – SPECTACLE HISTORIQUE NOCTURNE AUX FLAMBEAUX Chemin de la Grande Are Mont-devant-Sassey, 15 septembre 2023, Mont-devant-Sassey.

Mont-devant-Sassey,Meuse

Découvrez une abbatiale du XIe siècle à la lueur des flambeaux !

Les Amis de l’Église de Mont accueillent petits et grands pour une passionnante découverte nocturne de l’édifice remarquable de Mont-devant-Sassey à la lueur des flambeaux (fournis sur place)… Torche à la main dans le silence feutré de la nuit ou sur fond de chants grégoriens, on découvre d’une façon toute différente les secrets de l’histoire de l’édifice médiéval et de la forêt peuplée autrefois de druides celtes. La balade commentée sous les voûtes romanes, dans la mystérieuse église inférieure et entre les édifices funéraires du vieux cimetière, vous fera découvrir les trésors insoupçonnés du sanctuaire presque millénaire et ses personnages : druides celtes et romains, fondeurs de cloches du XIXe siècle et vignerons, la princesse mérovingienne Begge, Dame Noble fondatrice et Dagobert.

La somptueuse abbatiale médiévale du XIIe siècle, bâtie sur les contreforts de l’Argonne, retrace les origines lointaines et le passé extraordinaire de ce site celte, romain, mérovingien, carolingien, roman, ainsi que la vie de Begge, sa fondatrice, et les siècles d’histoire du village jusqu’à nos jours. Authentique église du XIe siècle, elle a été fondée sur les ruines d’un sanctuaire celtique datant d’avant le VIe, date où Dagobert II chassa les Celtes des marches du royaume des Francs. Bâtie dès le XIe par les dames chanoinesses d’Andenne, consécutivement aux invasions normandes, vous découvrirez un savant mélange de roman, de gothique et de Renaissance pour les parties les plus récentes.

Parking organisé et gardé.

Durée du spectacle : 1 h 15.. Tout public

Vendredi 2023-09-15 21:30:00 fin : 2023-09-15 . 8 EUR.

Chemin de la Grande Are Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est



Discover an 11th-century abbey church by torchlight!

Les Amis de l’Église de Mont welcome young and old alike for a fascinating night-time discovery of Mont-devant-Sassey’s remarkable edifice by torchlight (supplied on site)… Torch in hand, in the hushed silence of the night or to the accompaniment of Gregorian chants, you’ll discover the secrets of the history of this medieval edifice and the forest once inhabited by Celtic druids, in a whole new way. A guided walk under the Romanesque vaults, in the mysterious lower church and between the funerary buildings of the old cemetery, will reveal the unsuspected treasures of the almost thousand-year-old sanctuary and its characters: Celtic and Roman druids, 19th-century bell founders and winegrowers, the Merovingian princess Begge, Dame Noble the founder and Dagobert.

The sumptuous 12th-century medieval abbey church, built in the foothills of the Argonne, recounts the distant origins and extraordinary past of this Celtic, Roman, Merovingian, Carolingian and Romanesque site, as well as the life of Begge, its founder, and the village’s centuries-long history right up to the present day. An authentic 11th-century church, it was founded on the ruins of a Celtic sanctuary dating from before the 6th century, when Dagobert II drove the Celts from the marches of the Frankish kingdom. Built in the 11th century by the Ladies Canons of Andenne, following the Norman invasions, you’ll discover a skilful blend of Romanesque, Gothic and Renaissance in the more recent parts.

Organized, guarded parking.

Show lasts 1 h 15.

Descubra una iglesia abacial del siglo XI a la luz de las antorchas

Les Amis de l’Église de Mont acogen a grandes y pequeños para un fascinante descubrimiento nocturno del notable edificio de Mont-devant-Sassey a la luz de las antorchas (proporcionadas in situ)… Antorcha en mano, en el silencio de la noche o con cantos gregorianos como telón de fondo, descubrirá los secretos de la historia del edificio medieval y del bosque antaño habitado por los druidas celtas de una forma muy diferente. El paseo guiado bajo las bóvedas románicas, en la misteriosa iglesia inferior y entre los edificios funerarios del antiguo cementerio, le desvelará los tesoros insospechados del santuario casi milenario y sus personajes: druidas celtas y romanos, fundadores de campanas y viticultores del siglo XIX, la princesa merovingia Begge, Dame Noble la fundadora y Dagoberto.

La suntuosa iglesia abacial medieval del siglo XII, construida en las estribaciones de la Argonne, relata los lejanos orígenes y el extraordinario pasado de este lugar celta, romano, merovingio, carolingio y románico, así como la vida de Begge, su fundadora, y los siglos de historia del pueblo hasta nuestros días. Auténtica iglesia del siglo XI, fue fundada sobre las ruinas de un santuario celta anterior al siglo VI, cuando Dagoberto II expulsó a los celtas de las marchas del reino de los francos. Construida en el siglo XI por las Damas Canónigas de Andenne, tras las invasiones normandas, descubrirá una hábil mezcla de románico, gótico y renacimiento en las partes más recientes.

Aparcamiento organizado y vigilado.

El espectáculo dura 1 hora y 15 minutos.

Entdecken Sie eine Abteikirche aus dem 11. Jahrhundert im Schein der Fackeln!

Die Freunde der Kirche von Mont empfangen Groß und Klein zu einer spannenden nächtlichen Entdeckungsreise durch das bemerkenswerte Bauwerk von Mont-devant-Sassey im Schein der Fackeln (vor Ort bereitgestellt)… Mit der Fackel in der Hand in der gedämpften Stille der Nacht oder zu gregorianischen Gesängen entdeckt man auf ganz andere Weise die Geheimnisse der Geschichte des mittelalterlichen Gebäudes und des Waldes, der einst von keltischen Druiden bewohnt wurde. Der kommentierte Spaziergang unter den romanischen Gewölben, in der geheimnisvollen Unterkirche und zwischen den Grabgebäuden des alten Friedhofs führt Sie zu den ungeahnten Schätzen des fast tausendjährigen Heiligtums und seinen Persönlichkeiten: keltische und römische Druiden, Glockengießer des 19. Jahrhunderts und Weinbauern, die merowingische Prinzessin Begge, Dame Noble Gründerin und Dagobert.

Die prächtige mittelalterliche Abteikirche aus dem 12. Jahrhundert, die an den Ausläufern der Argonnen erbaut wurde, erzählt von den fernen Ursprüngen und der außergewöhnlichen Vergangenheit dieser keltischen, römischen, merowingischen, karolingischen und romanischen Stätte sowie vom Leben der Gründerin Begge und der jahrhundertelangen Geschichte des Dorfes bis in die heutige Zeit. Jahrhundert auf den Ruinen eines keltischen Heiligtums aus der Zeit vor dem 6. Jahrhundert gegründet, als Dagobert II. die Kelten von den Stufen des fränkischen Königreichs vertrieb. Jahrhundert von den Stiftsdamen von Andenne nach den normannischen Invasionen errichtet.

Organisierter und bewachter Parkplatz.

Dauer der Veranstaltung: 1 Stunde 15 Minuten.

