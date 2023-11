Festival Uzta Hitzan – Soirée pintxo et Kantuz Chemin de la Gare Ustaritz, 1 décembre 2023, Ustaritz.

Ustaritz,Pyrénées-Atlantiques

Le festival Uzta Hitzan est né en 2014 à l’initiative de la mairie d’Uztaritze.

Ce rendez vous dédié à la langue basque se déroule cette année du 20 novembre au 1er décembre : Conférence, visite commentée, théâtre, spectacles, … seront au programme de cette édition.

A 20h : Soirée pintxo et Uztaritze Kantuz..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Chemin de la Gare Gaztetxe

Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Uzta Hitzan festival was born in 2014 on the initiative of the Uztaritze town council.

This event, dedicated to the Basque language, takes place this year from November 20 to December 1, and includes lectures, guided tours, theater and shows.

8pm: Pintxo evening and Uztaritze Kantuz.

El festival Uzta Hitzan se puso en marcha en 2014 por iniciativa del ayuntamiento de Uztaritze.

La edición de este año, dedicada al euskera, se celebra del 20 de noviembre al 1 de diciembre e incluye conferencias, visitas guiadas, teatro y espectáculos.

A las 20:00 horas: Velada de pintxos y Uztaritze Kantuz.

Das Festival Uzta Hitzan wurde 2014 auf Initiative der Gemeinde Uztaritze ins Leben gerufen.

Dieses der baskischen Sprache gewidmete Rendezvous findet dieses Jahr vom 20. November bis zum 1. Dezember statt: Konferenzen, kommentierte Besichtigungen, Theater, Aufführungen, … stehen auf dem Programm dieser Ausgabe.

Um 20 Uhr: Pintxo-Abend und Uztaritze Kantuz.

