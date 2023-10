Halloween le sentier de la peur…5 – 12 ans Chemin De la Font de Mai Aubagne, 2 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

L’épouvantable Sentier de la Peur est de retour au domaine de la Font de Mai !

Enfilez vos costumes pour ressembler à votre monstre préféré …Mais n’oubliez pas de vous munir d’un peu de courage tout de même…

En partenariat avec Un Jour par An.. Familles

2023-11-02 17:00:00 fin : 2023-11-02 19:30:00. EUR.

Chemin De la Font de Mai Domaine de la Font de Mai

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The dreadful Sentier de la Peur is back at the Domaine de la Font de Mai!

Put on your costumes to look like your favorite monster?but don’t forget to bring a little courage too?

In partnership with Un Jour par An.

¡Vuelve la temible Ruta del Miedo a la finca Font de Mai!

Disfrázate de tu monstruo favorito… pero no olvides tener un poco de valor..

En colaboración con Un Jour par An.

Der Sentier de la Peur ist zurück auf der Domaine de la Font de Mai!

Schlüpfen Sie in Ihre Kostüme, um wie Ihr Lieblingsmonster auszusehen, aber vergessen Sie nicht, ein bisschen Mut mitzubringen!

In Zusammenarbeit mit Un Jour par An.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile