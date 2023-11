Sorcitrouille – Balade contée Chemin de la Ferme Vassonville, 3 novembre 2023, Vassonville.

Vassonville,Seine-Maritime

Après 4 années d’absence, nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre fameuse soirée « Sorcitrouille » !

Célébrons ensemble l’entrée dans la période des ténèbres,

3 possibilités de parcours dans la sombre forêt s’offriront à vous :

> SorciCONTE, à 18h, 18h30 ou 19h pour les plus jeunes (4-8 ans environ)

> > SorciTROUILLE à 18h et 18h30 pour les jeunes ados qui aiment les frissons (9-11 ans environ)

> > > SorciMEGAtrouille (pour avoir vraiment très peur!) à 19h (conseillé à partir de 12 ans).

A l’orée du bois, venez partager un moment autour du feu en dégustant une étrange potion…(merci de prévoir un mug ou une tasse par personne!!).

Pensez aussi à emporter une lampe de poche (notamment pour le retour en fin de soirée)

Inscription indispensable en ligne (voir lien)

Nous avons hâte de vous entendre crier… À très vite!

Précisions:

– même ce soir là, l’abandon d’enfant(s) dans la forêt sera interdit! ils et elles devront être accompagnés de personnes de confiance…

– les tranches d’âge sont données à titre indicatif, nous vous laissons faire votre choix en fonction de la personnalité de votre enfant.

Si besoin de précisions, contactez-nous par mail!

-Si un créneau horaire est absent sur le formulaire d’inscription c’est parce qu’il est complet..

2023-11-03 18:00:00 fin : 2023-11-03 20:00:00. .

Chemin de la Ferme Rendez-vous au petit pont de bois sur la rivière à Vassonville (au bout du chemin de la ferme)

Vassonville 76890 Seine-Maritime Normandie



After a 4-year absence, we’re delighted to invite you to our famous « Sorcitrouille » evening!

Let’s celebrate the start of the dark ages together,

we’ll be offering 3 different routes through the dark forest:

> SorciCONTE, at 6pm, 6:30pm or 7pm for younger children (aged 4-8 approx.)

> > SorciTROUILLE at 6 p.m. and 6.30 p.m. for thrill-seeking teens (9-11 approx.)

> > SorciMEGAtrouille (to get really scared!) at 7pm (recommended for ages 12 and up).

At the edge of the wood, come and share a moment around the fire while sipping a strange potion…(please bring a mug or cup per person!!).

Don’t forget to bring a flashlight (especially for the return journey in the late evening)

Online registration essential (see link)

We can’t wait to hear you scream… See you soon!

Please note:

– even on this evening, abandoning children in the forest is forbidden! they must be accompanied by persons they trust?

– the age groups are given as a guide, we leave it up to you to make your choice according to your child’s personality.

If you need further information, please contact us by e-mail!

-If a time slot is missing on the registration form, it’s because it’s full.

Tras 4 años de ausencia, nos complace invitarle a nuestra famosa velada « Sorcitrouille »

Celebremos juntos el inicio de la Edad Media,

hay 3 maneras de explorar el bosque oscuro:

> SorciCONTE, a las 18:00, 18:30 o 19:00 para los más pequeños (de 4 a 8 años aprox.)

> SorciTROUILLE, a las 18:00 y 18:30 h, para los adolescentes que buscan emociones fuertes (de 9 a 11 años aproximadamente)

> SorciMEGAtrouille (¡para pasar miedo de verdad!) a las 19 h (recomendado a partir de 12 años).

Al borde del bosque, venga a compartir un momento alrededor del fuego mientras saborea una extraña poción…(¡¡¡por favor, traiga una taza o un vaso por persona!!!).

No olvide traer una linterna (sobre todo para el viaje de vuelta al final de la tarde)

Imprescindible inscripción en línea (ver enlace)

Estamos impacientes por oírte gritar… ¡Hasta pronto!

Atención:

– incluso esta tarde, ¡estará prohibido abandonar a los niños en el bosque! deberán estar acompañados por personas de su confianza?

– los grupos de edad se dan a título orientativo, te dejamos a ti la elección según la personalidad de tu hijo.

Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico

-Si falta una franja horaria en el formulario de inscripción, es porque está completa.

Nach vier Jahren Abwesenheit ist es uns eine große Freude, Sie zu unserer berühmten « Sorcitrouille »-Party einzuladen!

Lassen Sie uns gemeinsam den Eintritt in die dunkle Jahreszeit feiern,

es werden sich Ihnen 3 Möglichkeiten für den Weg durch den dunklen Wald bieten:

> SorciCONTE, um 18:00, 18:30 oder 19:00 Uhr für die Jüngsten (ca. 4-8 Jahre)

> > SorciTROUILLE um 18 Uhr und 18.30 Uhr für junge Teenager, die es gruselig mögen (ca. 9-11 Jahre)

> > SorciMEGAtrouille (um sich richtig zu fürchten!) um 19 Uhr (empfohlen ab 12 Jahren).

Am Waldrand können Sie am Feuer sitzen und einen seltsamen Trank probieren… (Bitte bringen Sie pro Person einen Becher oder eine Tasse mit!!).

Denken Sie auch daran, eine Taschenlampe mitzunehmen (insbesondere für den Rückweg am späten Abend)

Anmeldung online erforderlich (siehe Link)

Wir freuen uns darauf, Sie schreien zu hören… Bis bald!

Weitere Informationen:

– auch an diesem Abend ist es verboten, Kinder im Wald auszusetzen! Sie müssen von Vertrauenspersonen begleitet werden?

– die Altersangaben sind unverbindlich, wir überlassen es Ihnen, Ihre Wahl entsprechend der Persönlichkeit Ihres Kindes zu treffen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail!

-Wenn ein Zeitfenster auf dem Anmeldeformular nicht angegeben ist, ist es ausgebucht.

Mise à jour le 2023-10-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche