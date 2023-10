La fête des sorcières Chemin De la Ferme Les Pennes-Mirabeau, 21 octobre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

Pour la nouvelle édition de la Fête de sorcières, la Porte des étoiles prévoit encore plus de magie et plus de spectacles, accommodés avec une pincée de médiéval et un soupçon de fantastique. N’oubliez pas de venir déguisés !. Enfants

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

Chemin De la Ferme Espace Tino Rossi

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the new edition of the Fête de sorcières, La Porte des étoiles is planning even more magic and more shows, with a pinch of medieval and a hint of fantastic. Don’t forget to come in costume!

Para el Festival de las Brujas de este año, La Porte des étoiles ha previsto aún más magia y más espectáculos, con una pizca de medieval y otra de fantástico. ¡No olvide venir disfrazado!

Für die neue Ausgabe des Hexenfestes plant das Sternentor noch mehr Magie und noch mehr Shows, die mit einer Prise Mittelalter und einem Hauch von Fantasy angehaucht sind. Vergessen Sie nicht, verkleidet zu kommen!

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence