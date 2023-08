Les Provençades Chemin De la Ferme Les Pennes-Mirabeau, 15 septembre 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

Le festival « Les Provençade » revient ouvrir avec entrain la saison culturelle.

Une fois de plus, le patrimoine local est mis à l’honneur avec Alexandre Dumas et son œuvre incontournable qui se déroule à Marseille : Le Comte de Monte-Cristo..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . EUR.

Chemin De la Ferme Salle Tino Rossi

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « Les Provençade » festival is back to open the cultural season with a bang.

Once again, local heritage takes center stage with Alexandre Dumas and his classic work set in Marseille: The Count of Monte Cristo.

El festival « Les Provençade » vuelve para inaugurar la temporada cultural.

Una vez más, el patrimonio local es el protagonista, con Alexandre Dumas y su obra esencial ambientada en Marsella: El Conde de Montecristo.

Das Festival « Les Provençade » ist wieder da und eröffnet mit Schwung die Kultursaison.

Wieder einmal wird das lokale Kulturerbe mit Alexandre Dumas und seinem unumgänglichen Werk, das in Marseille spielt, geehrt: Der Graf von Monte Christo.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence