L’ETE CULTUREL ET FESTIF – 90 MINUTES AVEC PIERRE RICHARD Chemin de la Faissine Pézenas, 20 juillet 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Une rencontre inédite avec Monsieur Pierre RICHARD, l’un des derniers géants du cinéma Français !.

2023-07-20 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Chemin de la Faissine

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



A unique encounter with Pierre RICHARD, one of the last giants of French cinema!

Un encuentro único con Pierre RICHARD, ¡uno de los últimos gigantes del cine francés!

Ein unveröffentlichtes Treffen mit Monsieur Pierre RICHARD, einem der letzten Giganten des französischen Kinos!

