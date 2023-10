HALLOWEEN PARTY – LES ROCHERS DE MAGUELONE Chemin de la Diligence Villeneuve-lès-Maguelone, 28 octobre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Viens fêter halloween aux Rochers de Maguelone du samedi 28 au mardi 31 octobre !.

2023-10-28 13:30:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

Chemin de la Diligence

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Come celebrate Halloween at Les Rochers de Maguelone from Saturday, October 28 to Tuesday, October 31!

Ven a celebrar Halloween en Les Rochers de Maguelone del sábado 28 al martes 31 de octubre

Komm und feiere Halloween in Les Rochers de Maguelone von Samstag, dem 28. bis Dienstag, dem 31. Oktober!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT MONTPELLIER