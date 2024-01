Marionnettes contemporaines : Une cigale en hiver Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Gainneville, dimanche 4 février 2024.

Gainneville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04

La Compagnie des Gestes et des Formes offre une réinterprétation très poétique de 4 fables de Jean de la Fontaine, « La Cigale et la Fourmi », « Le Corbeau et le Renard », « Le Chêne et le Roseau » et « Le Renard et la Cigogne ».

Cigale l’artiste du pays, parvient à peine à fredonner quelques notes. Une cigale… ? Au seuil de l’hiver ? ! Mais…N’aurait-elle pas dû quitter bien avant cette Terre ? Tourmenté par le froid, son univers musical, si chaleureux jusque-là, ne se réduit plus qu’à peau de chagrin. Et pour couronner le tout, la neige d’un seul coup s’abat sur sa maison pour la réduire en miettes ! En miettes… Cigale l’est aussi : la voilà maintenant contrainte à demander l’aide de son plus proche mais néanmoins riche, très riche voisin !

Public : à partir de 6 ans

Réservation obligatoire via contact@gainneville.fr ou au 02 32 79 59 59

Chemin de la découverte, 76700 Gainneville Le Grenier à sel

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



