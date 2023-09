Octobre rose : paëlla spectacle Chemin de la croze Savasse, 7 octobre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

Soutenez la cause d’Octobre rose tout en profitant d’une soirée spectacle. Les profits seront versés au Centre Ressource de Montélimar..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Chemin de la croze Gymnase

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Support the cause of Pink October while enjoying an evening of entertainment. Proceeds benefit the Centre Ressource de Montélimar.

Apoye la causa del Octubre Rosa mientras disfruta de una velada de entretenimiento. Todo lo recaudado se destinará al Centre Ressource de Montélimar.

Unterstützen Sie die Sache des Rosa Oktobers und genießen Sie gleichzeitig einen Showabend. Der Erlös kommt dem Centre Ressource in Montélimar zugute.

