LA MIGRATION DES OISEAUX À RUGNEY Chemin de la croix de mission Rugney, 30 septembre 2023, Rugney.

Rugney,Vosges

Point d’Observation au chemin de la croix de mission à Rugney avec le CPN les P’tits Castors afin de découvrir la migration des oiseaux. Vous pouvez vous équiper de vos jumelles et d’un siège. Tout au long de la matinée, vous aurez des informations concernant la migration des oiseaux.. Tout public

Samedi 2023-09-30 07:30:00 fin : 2023-09-30 12:00:00. 0 EUR.

Chemin de la croix de mission

Rugney 88130 Vosges Grand Est



Observation point at chemin de la croix de mission in Rugney with CPN les P’tits Castors to discover bird migration. Bring your binoculars and a seat. Throughout the morning, you’ll be given information about bird migration.

Punto de observación en el Chemin de la Croix de Mission en Rugney con CPN les P’tits Castors para conocer la migración de las aves. Puede traer sus prismáticos y un asiento. A lo largo de la mañana, recibirá información sobre la migración de las aves.

Beobachtungspunkt am Chemin de la croix de mission in Rugney mit dem CPN les P’tits Castors, um die Migration der Vögel zu entdecken. Sie können sich mit einem Fernglas und einem Sitzsack ausstatten. Den ganzen Vormittag über erhalten Sie Informationen über den Vogelzug.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT EPINAL ET SA REGION