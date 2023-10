Balade Etang du Moïsan Chemin de la Côte Messanges, 30 octobre 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Penchons nous sur l’importance des zones humides et sur le processus de la formation de l’étang. Faisons connaissance avec la flore locale. Contemplons les oiseaux et les vaches marines landaises. Observons les curieux repaires des chasseurs.

Sur réservation.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 . EUR.

Chemin de la Côte

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let’s take a look at the importance of the wetlands and the process of pond formation. Let’s get to know the local flora. Let us contemplate the birds and the Landes sea cows. Let’s observe the curious lairs of the hunters.

By reservation

Veamos la importancia de los humedales y el proceso de formación de lagunas. Conozcamos la flora local. Contemplemos las aves y las vacas marinas de las Landas. Observemos las curiosas guaridas de los cazadores.

Por reserva

Beschäftigen wir uns mit der Bedeutung von Feuchtgebieten und dem Entstehungsprozess des Teiches. Machen wir uns mit der lokalen Flora vertraut. Betrachten wir die Vögel und die Meereskühe der Landes. Beobachten wir die seltsamen Verstecke der Jäger.

Auf Reservierung

