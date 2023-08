LUMINA BOTANICA 2023 Chemin de la condamine Val-du-Faby, 16 septembre 2023, Val-du-Faby.

Val-du-Faby,Aude

L’association Aimer’Aude présente Lumina Botanica.

L’art et la nature illuminés à partir de 21h, venez découvrir ou redécouvrir les charmes de notre lieu lors d’un parcours nocturne illuminé dans la forêt et nos jardins.

La nuit venue, le public est invité à découvrir nos œuvres dans un univers enchanté en pleine nature.

Une aventure immersive, contemplative et poétique.

De nombreuses animations musiques, contes , danses ,chants et jongleries vous attendent.

Une aventure immersive, contemplative et poétique.

Les jardins sont au bord du Faby. A la sortie du village de Fa en direction de Rouvenac.

Après la dernière maison en face du cimetière, prendre le chemin qui se trouve à gauche, celui qui longe la rivière..

2023-09-16 21:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Chemin de la condamine

Val-du-Faby 11260 Aude Occitanie



The Aimer’Aude association presents Lumina Botanica.

Art and nature illuminated from 9pm, come and discover or rediscover the charms of our site during an illuminated nocturnal tour of the forest and gardens.

As night falls, the public is invited to discover our works in an enchanted natural universe.

An immersive, contemplative and poetic adventure.

Music, storytelling, dance, song and juggling await you.

An immersive, contemplative and poetic adventure.

The gardens are on the banks of the Faby. On leaving the village of Fa in the direction of Rouvenac.

After the last house opposite the cemetery, take the path on the left that runs alongside the river.

La asociación Aimer’Aude presenta Lumina Botanica.

Arte y naturaleza iluminados a partir de las 21:00, venga a descubrir o redescubrir los encantos de nuestro sitio durante un recorrido nocturno iluminado por el bosque y nuestros jardines.

Al caer la noche, el público está invitado a descubrir nuestras obras en un entorno natural encantado.

Una aventura inmersiva, contemplativa y poética.

Música, cuentacuentos, danza, canciones y malabares le esperan.

Una aventura envolvente, contemplativa y poética.

Los jardines se encuentran a orillas del Faby. Al salir del pueblo de Fa en dirección a Rouvenac.

Después de la última casa frente al cementerio, tome el camino de la izquierda, que bordea el río.

Der Verein Aimer’Aude präsentiert Lumina Botanica.

Die Kunst und die Natur werden ab 21 Uhr beleuchtet. Entdecken Sie den Charme unseres Ortes auf einem nächtlichen Beleuchtungsrundgang durch den Wald und unsere Gärten.

In der Nacht ist das Publikum eingeladen, unsere Werke in einem verzauberten Universum inmitten der Natur zu entdecken.

Ein immersives, kontemplatives und poetisches Abenteuer.

Zahlreiche Animationen mit Musik, Märchen, Tanz, Gesang und Jonglieren erwarten Sie.

Ein immersives, kontemplatives und poetisches Abenteuer.

Die Gärten liegen am Ufer des Faby. Am Ende des Dorfes Fa in Richtung Rouvenac.

Nach dem letzten Haus gegenüber dem Friedhof nehmen Sie den Weg auf der linken Seite, der am Fluss entlang führt.

Mise à jour le 2023-08-28 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises