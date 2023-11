Inauguration des crèches et des univers de Noël avec déambulation musicale Chemin de la colline Sanary-sur-Mer, 2 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

Rejoignez-nous à la Chapelle Notre Dame de Pitié à 15h30 ! Nous déambulerons dans les ruelles de Sanary, accompagnés d’un groupe musical, pour inaugurer les crèches et les univers de Noël..

2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Chemin de la colline La chapelle Notre Dame de Pitié

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at Chapelle Notre Dame de Pitié at 3:30pm! We’ll stroll through the narrow streets of Sanary, accompanied by a musical group, to inaugurate the cribs and Christmas worlds.

Únase a nosotros en la Chapelle Notre Dame de Pitié a las 15.30 h. Pasearemos por las callejuelas de Sanary, acompañados por un grupo musical, para inaugurar las cunas y los mundos navideños.

Treffen Sie uns um 15:30 Uhr an der Kapelle Notre Dame de Pitié! Wir werden durch die Gassen von Sanary ziehen, begleitet von einer Musikgruppe, um die Krippen und Weihnachtswelten einzuweihen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer