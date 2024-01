Marché aux plantons chemin de la chenallaz Genève, samedi 18 mai 2024.

Marché aux plantons Venez découvrir nos beaux plantons et stands variés le week-end du 18 et 19 mai de 10h à 18h à Plan-les-Ouates 18 et 19 mai chemin de la chenallaz 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Ça y est vous pouvez enfin vous procurer nos belles tomates !

En Partenariat avec Terra Houblon, retrouver un large de choix de légumes, fleurs, plantes vivaces. Et bien évidement une multitude de variétés de tomates !

Cette année, nous collaborons avec Prospecierara qui sera présent pour présenter ses actions pour le patrimoine biologique et proposera une large gamme de plantes de leur sélection.

Au programme :

• Vente de plantons

• Vente de produits locaux

• Animations autour des semences et du potager

• Stands

• Buvette et restauration

Informations :

https://grainedecarotte.ch/evenements-permaculture-geneve-potager/

chemin de la chenallaz Chemin de la Chenallaz, 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève

Graine de carotte. Mickaël Barcelo