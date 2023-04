Cyclo-Cross Chemin de la Chaume, 19 novembre 2023, Châteauneuf-sur-Cher.

Il est temps de relever le défi du cyclo cross de l’amicale cyclo castelneuvienne ! Tous les ans, elle revient, alors pourquoi pas tenter le parcours sinueux cette année ?!.

2023-11-19 à ; fin : 2023-11-19 . EUR.

Chemin de la Chaume

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire



It’s time to take up the challenge of the cyclo cross of the amicale cyclo castelneuvienne! Every year, it comes back, so why not try the winding course this year?

¡Es el momento de aceptar el reto del cyclo cross de la amicale cyclo castelneuvienne! Todos los años vuelve, así que ¿por qué no probar el recorrido sinuoso este año?

Es ist an der Zeit, die Herausforderung des Cyclo Cross der Amicale Cyclo Castelneuvienne anzunehmen! Jedes Jahr kommt sie wieder, warum also nicht dieses Jahr die kurvenreiche Strecke ausprobieren?!

