SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Juzet-de-Luchon SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon, 13 décembre 2024, Juzet-de-Luchon. Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-13 20:30:00

fin : 2024-12-13 22:30:00 Projection de « La comtesse de Hong Kong » de Charlie Chaplin.

Projection de « La comtesse de Hong Kong » de Charlie Chaplin

Comédie – Grande Bretagne, Etats Unis, 1967, Durée : 115 mn avec Marlon Brando, Sydney Chaplin, Sophia Loren – Scénario : Charlie Chaplin – Compositeur : Charlie Chaplin. « Un milliardaire américain, à la faveur d’une escale maritime à Hong Kong, passe une soirée avec une taxi-girl qui est une authentique comtesse russe. Il la retrouve, passagère clandestine, sur le bateau et en tombe amoureux. Mais la situation se complique vite et entraîne une cascades de péripéties comiques. » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Juzet-de-Luchon Autres Code postal 31110 Lieu Chemin de la Cascade Adresse Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE Ville Juzet-de-Luchon Departement Haute-Garonne Lieu Ville Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Latitude 42.808636 Longitude 0.609826 latitude longitude 42.808636;0.609826

Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juzet-de-luchon/