Projection de « Cria cuervos » de Carlos Saura.

Drame – Espagne, 1976, Durée : 104 mn avec Conchita Perez, Florinda Chico, Monica Randall, Hector Alterio, Ana Torrent, Geraldine Chaplin – Scénario : Carlos Saura d’après le roman de Carlos Saura. « Durant les dernières années du franquisme, Ana, une fillette de 9 ans, vit avec ses deux sœurs chez sa tante. Dans ce milieu étriqué, Ana étouffe. Enfant taciturne, insomniaque et douée d’une imagination féconde, elle vit toujours à l’ombre du décès prématuré de sa mère et est persuadée qu’elle possède un pouvoir maléfique au point de se croire responsable de la mort de son père. Un très beau film sur l’enfance. » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Juzet-de-Luchon 31110

