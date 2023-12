SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Juzet-de-Luchon SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon, 11 octobre 2024, Juzet-de-Luchon. Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 20:30:00

fin : 2024-10-11 22:30:00 Projection de « Ne vous retournez pas » de Nicolas Roeg.

Projection de « Ne vous retournez pas » de Nicolas Roeg

Déconseillé aux moins de 12 ans – Fantastique – Grande-Bretagne, 1973, Durée : 110 mn avec Donald Sutherland, Renato Scarpa, Massimo Serato, Clelia Matania, Hilary Mason, Julie Christie – Scénario : Allan Scott, Chris Bryant d’après le roman de Daphné du Maurier – Compositeur : Pino Donaggio – « Quelques mois après la mort accidentelle de leur fille, Laura et John Baxter se rendent à Venise. Mais la ville, ténébreuse et menaçante, devient le théâtre d’événements sordides. » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Juzet-de-Luchon Autres Code postal 31110 Lieu Chemin de la Cascade Adresse Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE Ville Juzet-de-Luchon Departement Haute-Garonne Lieu Ville Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Latitude 42.808636 Longitude 0.609826 latitude longitude 42.808636;0.609826

Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juzet-de-luchon/