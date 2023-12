SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon, 20 septembre 2024, Juzet-de-Luchon.

Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 20:30:00

fin : 2024-09-20 22:30:00

Projection de « Elephant man » de David Lynch.

Projection de « Elephant man » de David Lynch

Drame – Etats-Unis, 1980, Durée : 118 mn avec Anthony Hopkins, Freddie Jones, Wendy Hiller, John Gielgud, Anne Bancroft, John Hurt – Scénario : Christopher de Vore, Eric Bergren, David Lynch d’après les mémoires « The Elephant Man and Other Reminiscences » de Frederick Treves. « Un jeune et brillant chirurgien, Treves, rencontre dans le spectacle d’un cirque victorien un homme si hideusement déformé qu’il est condamné à vivre la vie dégradante de phénomène de foire. Il s’agit de John Merrick, connu des publics de cirque dans tout le pays comme « L’homme éléphant ». Bien que Merrick ne puisse être guéri, Treves se bat pour le délivrer de la misère de son environnement, et pour lui donner une vie digne et confortable… »

L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée.

.

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE