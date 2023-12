SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon, 23 août 2024, Juzet-de-Luchon.

Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 20:30:00

fin : 2024-08-23 22:30:00

Projection de « La Flèche brisée » de Delmer Daves.

Western – USA, 1950, Durée : 93 mn avec Will Geer, Basil Ruysdael, Jeff Chandler, Debra Paget, James Stewart, Joyce MacKenzie – Scénario : Albert Maltz, Michael Blankfort d’après l’œuvre d’Elliott Arnold Arizona (1870) – « La guerre fait rage entre blancs et Apaches. L’ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé, mais ils vont être trahis. »

L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée.

.

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



