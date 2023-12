SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-07-19 20:30:00

fin : 2024-07-19 22:30:00 Projection de « Mars attacks! » de Tim Burton.

Comédie – Etats-Unis, 1996, Durée : 102 mn avec Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Annette Bening, Danny DeVito, Glenn Close, Martin Short – Scénario : Jonathan Gems – « Des milliers de soucoupes volantes, venues de la planète Mars, se dirigent vers la terre. L’événement provoque les réactions les plus diverses auprès des autorités, des médias, des scientifiques et de la population. Certains prônent une réaction musclée, d’autres suggèrent une attitude pacifiste. » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

