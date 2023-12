SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon, 21 juin 2024, Juzet-de-Luchon.

Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 20:30:00

fin : 2024-06-21 22:30:00

Projection de « L’Opéra de quat’sous » de Georg Wilhelm Pabst.

Projection de « L’Opéra de quat’sous » de Georg Wilhelm Pabst

Drame – Allemagne, 1931, Durée : 106mn avec Reinhold Schünzel, Carola Neher, Rudolf Forster – Scénario : Ladislaus Vajda, Béla Balzs, Léo Lania Origine : d’après l’oeuvre de Bertolt Brecht – Compositeur : Kurt Weill – Langue originale : allemand – L’Opéra de quat’sous est tout d’abord créé par B. Brecht sous la République de Weimar. Brecht veut faire de la pièce à la fois une virulente critique sociale et politique du capitalisme (présenté ici comme une guerre entre gangs), mais aussi une critique du théâtre bourgeois. « Dans les rues londoniennes de 1900, un bonimenteur raconte l’histoire de Mackie, le roi des bandits de la ville. Celui-ci séduit et épouse Polly Peachum, la fille du roi des mendiants. Furieux, le père de la mariée lance ses hordes de miséreux et de traîne-savates dans les rues de la capitale en liesse à l’occasion du couronnement de la reine. Arrêté puis condamné à mort, Mackie réussit à s’évader avec la complicité des forces de l’ordre. Il s’associe finalement avec son beau-père dans une entreprise très lucrative. »

L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée.

.

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE