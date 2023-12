SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:30:00 Projection de « Pluie noire » de Shôhei Imamura.

Drame Japon 1989 Durée : 120 mn avec Hisako Hara, Norihei Miki, Shôichi Ozawa, Etsuko Ichihara, Kazuo Kitamura, Yoshiko Tanaka – Scénario : Shôhei Imamura, Toshirô Ishidô Origine : d’après le roman de Masuji Ibuse – « Le 6 août 1945, la canicule pèse sur Hiroshima. Soudain, un éclair aveuglant embrase toute la région, et un souffle dévastateur détruit la ville en quelques instants : la première bombe atomique de l’Histoire vient d’exploser sur l’archipel japonais. Yasuko, à bord d’un ferry en route vers la résidence de son oncle Shigematsu, reçoit avec les autres passagers la pluie noire radioactive. Cinq ans plus tard, Yasuko est en âge de se marier, mais la rumeur court qu’elle était sur les lieux de la tragédie après l’explosion…… » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Juzet-de-Luchon 31110

