SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Juzet-de-Luchon SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon, 22 mars 2024, Juzet-de-Luchon. Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:30:00 Projection de « La mort d’un bureaucrate » de Tomas Gutierrez Aléa.

Projection de « La mort d’un bureaucrate » de Tomas Gutierrez Aléa

Comédie – Cuba, 1966, Durée : 84 mn avec Carlos Ruiz de la Tejera, Omar Alfonso, Gaspar de Santelices, Manuel Estanillo, Silvia Planas, Salvador Wood – Scénario : Ramón F. Suárez, Alfredo L. del Cueto Origine : histoire originale de de Tomas Gutierrez Aléa – « Un ouvrier cubain émérite meurt broyé par sa machine à fabriquer des bustes mortuaires. Selon ses vœux, on l’enterre avec son livret de travail. Malheureusement, sa veuve, pour recevoir sa pension, est obligée de fournir ce fameux livret. Le neveu du défunt entreprend alors les démarches nécessaires pour le récupérer. » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE

Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Juzet-de-Luchon Autres Code postal 31110 Lieu Chemin de la Cascade Adresse Chemin de la Cascade FOYER DE LA MAIRIE Ville Juzet-de-Luchon Departement Haute-Garonne Lieu Ville Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Latitude 42.808636 Longitude 0.609826 latitude longitude 42.808636;0.609826

Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juzet-de-luchon/