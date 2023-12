SOIRÉE CINÉVALLÉE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:30:00 Projection de « Accatone » de Pier Paolo Pasolini.

Drame – Italie, 1961, Durée : 111 mn avec Luciano Conti, Adriana Asti, Paola Guidi, Silvana Corsini, Franca Pasut, Franco Citti

Scénario : Sergio Citti, Pier Paolo Pasolini Origine : histoire originale de Pier Paolo Pasolini –

« Dans la banlieue romaine, Vittorio Accatone Cataldi, un petit souteneur, perd son gagne-pain quand Maddalena est arrêtée par la police. Il entreprend alors de séduire la pure et naïve Stella avant de l’envoyer sur le trottoir. Mais cette rencontre va bouleverser sa vie au-delà de tout ce qu’il imaginait. » L’association Cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

Juzet-de-Luchon 31110

