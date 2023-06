Concert – Bal trad avec Tradosphère à Colmars-les-Alpes Chemin de la Cascade, Colmars (04), 5 juillet 2023, .

Tradosphère, c’est la rencontre entre les danses trad d’ici et les musiques du monde. Le voyage se fait autant par le corps que par les oreilles, pour un concert – Bal trad ancré et voyageur. Un cercle circassien bulgare, un andro équatorien, une mazurka malienne ou une valse réunionnaise… il y en a pour toutes les sensibilités.Avec violon, clarinette, accordéon, guitare, charango, basse, percussions du monde… et la voix, naturellement.Pour les découvrir : https://www.tradosphere-florac.fr/ecouter/ Au programme : 19h : Début de soirée, repas partagé. Chacun amène un bon plat et une bonne bouteille à partager, ainsi que ses couverts.20h : Bal23h00 : fin de bal (l’horaire sera respecté, pour ménager le voisinage) PAF : 5€ + chapeau Soirée en extérieur, dans un grand pré. Adresse : Chemin de la cascade 04370 Colmars les Alpes (chez Richard Vesco)

2023-07-05T20:30:00+02:00 – 2023-07-06T00:30:00+02:00

