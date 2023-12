L’aventure de deux papis naturalistes en Scandinavie Chemin de la Canissière Maîche Catégories d’Évènement: Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 19:00:00

fin : 2024-01-11 21:00:00 . Conférence et diaporama par Nano BOUHELIER et Noël JEANNOT donnés dans le cadre de l’Université Populaire Franche-Montagne EUR.

Chemin de la Canissière Salle Ducreux

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

