Fête nationale et Feu d’artifice à Beautiran Chemin de la Cale Beautiran, 13 juillet 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Le feu d’artifice, offert par la municipalité, sera tiré à 23 h, sur le lac après la sardinade, organisée par le comité des fêtes..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Chemin de la Cale Lac

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Fireworks, courtesy of the town council, will be set off at 11pm on the lake after the sardinade, organised by the festivities committee.

Los fuegos artificiales, cedidos por el ayuntamiento, se lanzarán a las 23.00 horas en el lago, tras la sardinada organizada por la comisión de fiestas.

Das von der Gemeinde gestiftete Feuerwerk wird um 23 Uhr auf dem See nach der Sardinade, die vom Festkomitee organisiert wird, abgefeuert.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Montesquieu