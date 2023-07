Trio Blue Valentines chemin de la calade Mimet Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

(Julie Gobert, Helene Banoun , Nicolas Orselly ) puis un débat sur l’actualité scientifique.

Compte tenu de la météo estivale le pique-nique (ou apéro) partagé sera décalé en fin de journée – vers 18 h –

Merci, afin de bien organiser cette fin de journée scientifico-musicale, de réserver auprès de notre hôte

06 62 65 08 33

Lieu au nord d’Aix, villa avec piscine

2023-07-02T18:00:00+02:00 – 2023-07-02T20:30:00+02:00

